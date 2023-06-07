Смотреть стыдно: любимый россиянами советский фильм ненавидел даже автор

Далеко не каждая экранизация приводит создателей произведений в восторг. Так, Валерий Рубинчик, снявший картину «Последнее лето детства» по книге «Выстрел», прочувствовал на себе весь гнев ее автора. И вот почему.

В основу сюжета легла повесть Анатолия Рыбакова. Рубинчик переработал историю и преподнес ее в совершенно другом ключе по сравнению с оригиналом. Для создателя приключенческой ленты это был неожиданный ход.

Рыбаков был крайне недоволен готовым результатом. Писателя раздражало в фильме практически все, а без его одобрения ленте грозил «красный свет». Поэтому режиссеру приходилось многое перекраивать и переписывать, однако его личный стиль все же сохранился.

Так, события фильма разворачиваются в период, когда было немое кино. Рубинчик подчеркнул это особой эстетикой и «приправил» стилизованными субтитрами. Картина произвела фурор среди зрителей и стала одним из главных хитов года, но сам автор видел в ней сплошной стыд и издевательство над своей повестью.