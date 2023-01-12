Смотреть стыдно: американская копия Ирины Аллегровой заставит вздрогнуть (фото)

Российских знаменитостей нередко обвиняют в подражании западным коллегам. Если же посмотреть правде в глаза, то становится очевидным, что всемирно известные звезды также не прочь скопировать чужой образ.

В качестве яркого примера можно привести Билли Айлиш. Популярная исполнительница стала американской копией Ирины Аллегровой. Об этом заговорили после того, как она сделала новую стрижку и перекрасилась в блондинку. Теперь вид знаменитости заставит вздрогнуть любого — от шальной императрицы ее попросту не отличишь.

Певица охотно следует этому дерзкому амплуа. На юбилейном гала-концерте LACMA Art+Film она и вовсе появилась в таком образе, на который и смотреть стыдно. Айлиш слишком сильно оголилась, отчего еще больше стала походить на Аллегрову, известную своей пылкой любовью к откровенным нарядам.