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Киноафиша Статьи Смотреть стыдно: американская копия Ирины Аллегровой заставит вздрогнуть (фото)

Смотреть стыдно: американская копия Ирины Аллегровой заставит вздрогнуть (фото)

12 января 2023 08:00
Смотреть стыдно: американская копия Ирины Аллегровой заставит вздрогнуть (фото)

На одну шальную императрицу стало больше.

Российских знаменитостей нередко обвиняют в подражании западным коллегам. Если же посмотреть правде в глаза, то становится очевидным, что всемирно известные звезды также не прочь скопировать чужой образ.

В качестве яркого примера можно привести Билли Айлиш. Популярная исполнительница стала американской копией Ирины Аллегровой. Об этом заговорили после того, как она сделала новую стрижку и перекрасилась в блондинку. Теперь вид знаменитости заставит вздрогнуть любого — от шальной императрицы ее попросту не отличишь.

Смотреть стыдно: американская копия Ирины Аллегровой заставит вздрогнуть (фото)

Певица охотно следует этому дерзкому амплуа. На юбилейном гала-концерте LACMA Art+Film она и вовсе появилась в таком образе, на который и смотреть стыдно. Айлиш слишком сильно оголилась, отчего еще больше стала походить на Аллегрову, известную своей пылкой любовью к откровенным нарядам.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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