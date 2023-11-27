«Смотреть совершенно нечего»: Соседов раскрыл горькую правду об отечественном кино

Эксперт не стал скрывать правду от публики.

Отечественный кинематограф год от года выпускает все больше ярких проектов. Зрители не пропускают амбициозные новинки, а иностранные коллеги не скупятся на комплименты в адрес российских работ. Однако реальная ситуация, как оказалось, не столь оптимистична.

Как уверен музыкальный критик Сергей Соседов, эпоха великих постановщиков и артистов давно ушла. Современные кинематографисты уже не выпускают ничего, что могло бы войти в классику российского и мирового кино.

«К сожалению, время великих фильмов и режиссеров ушло. Смотреть сегодня совершенно нечего», — цитирует слова эксперта портал News.

И именно поэтому, например, сериал «Тест на беременность» вряд ли пройдет с большим успехом. По словам Соседова, зрители уже устали от многочисленных шоу низкого качества и не будут смотреть медицинскую драму.