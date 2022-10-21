«Смотреть смешно и неловко»: изменившегося до неузнаваемости Петрова гонят из кино

После негативных отзывов на недавний сериал актер может больше не развивать карьеру.

Только недавно Александр Петров с гордостью представил свой новый проект — сериал «Надвое». В картине он снялся вместе с другим известным актером Данилой Козловским. По сюжету герой Петрова — успешный москвич и настоящий ловелас, легко очаровывающий женщин. И эта лента может стать одной из последних с участием Александра, ведь он уже объявил о паузе в карьере, намекнув, что переживает творческий кризис.

Эксперты связывают это с низкими рейтингами сериала и разгромными отзывами о работе Петрова. Даже поклонники его игры не узнали актера на экране, отметив скудный лексикон, долгие паузы и откровенно плохое вживание в образ.

«Смотреть было смешно и неловко», — заявила критик Наталия Ртищева в беседе с «Экспресс газетой ».

А педагог Алена Галич припомнила, что даже в ГИТИС Петров поступил не сразу. Только с протекции педагога он смог пройти в вуз, а потом и на сцену театра. Сейчас же актер, по всей видимости, уйдет в бизнес: у него уже есть отель в родном городе Переславле-Залесском.