Смотреть противно: ту актрису из популярного сериала россияне считают бездарностью

У Евгении Осиповой прекрасная для всеобщей славы и почитания биография. Ведь совсем нечасто простые девушки из российской глубинки покоряют сцену театра и голубые экраны разом и с легкостью. У актрисы получилось — за хрупкими плечами уже более 60 ролей и незабываемая «доярка из Хацапетовки».

При этом у Осиповой не вышло главное. Российский зритель востребованную артистку полюбить не смог. Невзлюбил ее и Александр Ширвиндт. Он и вовсе выгнал взашей осипову из Театра сатиры. Поговаривают, правда, что не по своей воле, а по указке кого-то высокопоставленного. Но факт остается фактом. Талантливую, сыгравшую множество ролей во множестве картин актрису считают бездарностью не только коллеги по цеху, но и поклонники театра и кино.

«Всегда одинаковая, не смотрю фильмы с ее участием. Раздражает. Но не исключаю, что кому-то нравится. Каждому свое», «Как актриса — нулевая, одинаковая. Везде считывается игра», «Посетила я антрепризный спектакль с участием этой актрисы, удручающее впечатление, никакой игры, просто бубнила текст. Но апофеозом было полное отсутствие пластики, неумение двигаться и танцевать», — пишут пользователи платформы «Дзен».

Правда, саму Осипову критикующие комментарии волнуют вряд ли. С тех пор как актриса обзавелась семьей и дважды познала счастье материнства, карьера и амбиции ушли на второй план, уступив место другим, более важным вещам.