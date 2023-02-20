«Смотреть противно»: россияне ополчились на Рыжего из «Иванушек»

Андрей Григорьев-Апполонов взбудоражил поклонников, заявив о своем возможном уходе из группы «Иванушки International». Неожиданной новостью музыкант поделился в социальных сетях, где столкнулся с критикой своих подписчиков.

Так, несколько дней назад артист вместе с коллегами принял участие в шоу «Конфетка», где исполнил композицию начинающего музыканта Кирилла Мела. В итоге Апполонову настолько понравилось сотрудничать с Мелом, что он в шутку пригласил его вместо себя в «Иванушек», о чем и объявил в социальных сетях.

Поклонники с недоумением отнеслись к новости артиста. Многие признались, что они не догадывались, что Апполонов до сих пор продолжает музыкальную карьеру. Другие же отметили, что певец, по их мнению, выглядит нелепо, пытаясь в 52 года интриговать публику таким образом.