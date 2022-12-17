Смотреть противно: Николаев и Орбакайте вывели россиян из себя

Зрители устали от одних и тех же лиц.

За последнее время на российском телевидении появилось много новых программ, но их участники давно всем знакомы и изрядно надоели. Последний выпуск шоу «Дуэты» служит тому подтверждением.

Суть передачи заключается в том, что двое музыкантов поют одну песню, но во время исполнения не видят друг друга. Однако у аудитории нет сомнений, что артисты знают своего партнёра. Радость и удивление, которые они испытывают при поднятии ширмы, выглядят фальшиво и очень наиграно.

Особое негодование зрителей вызвали Игорь Николаев и Кристина Орбакайте. Певец глупо пошутил, что они заранее все спланировали. Это жутко напугало ведущего Николая Баскова, который быстро замял инцидент.