Смотреть противно: Николаев и Орбакайте вывели россиян из себя
Зрители устали от одних и тех же лиц.
За последнее время на российском телевидении появилось много новых программ, но их участники давно всем знакомы и изрядно надоели. Последний выпуск шоу «Дуэты» служит тому подтверждением.
Суть передачи заключается в том, что двое музыкантов поют одну песню, но во время исполнения не видят друг друга. Однако у аудитории нет сомнений, что артисты знают своего партнёра. Радость и удивление, которые они испытывают при поднятии ширмы, выглядят фальшиво и очень наиграно.
Особое негодование зрителей вызвали Игорь Николаев и Кристина Орбакайте. Певец глупо пошутил, что они заранее все спланировали. Это жутко напугало ведущего Николая Баскова, который быстро замял инцидент.
«Смотреть противно!! Вот не оригинальна, понимаю. Перестала включать телевизор на этих каналах!», «Порой достаточно рекламы с этими «звездами», — пишут очевидцы передачи.