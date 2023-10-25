Смотреть противно: эта сцена в «Вызове» взбесила Пельша больше, чем игра Пересильд

Картина «Вызов» спровоцировала множество споров. Часть зрителей нашла нерациональной идею отправить кинематографистов за бюджетные деньги в космос. Ругали и актерскую игру Юлии Пересильд, исполнившую в киноленте роль торакального хирурга Жени Беляевой. Прокомментировал нашумевшее произведение и Валдис Пельш.

Ведущий программы «Угадай мелодию» назвал «Вызов» лучшим фильмом года, ведь благодаря творению Клима Шипенко миллионы людей заинтересовались космической тематикой. Нашел Пельш и то, за что можно пожурить картину. Телезвезду смутила странная рекламная интеграция посреди киноленты.

Мама, не знающая, что ее дочь находится на МКС, просит Беляеву отправить ей три тысячи рублей. Героиня обнаруживает, что в космосе ловит лишь один сотовый оператор, и направляет родительнице перевод через приложение известного банка. Валдис Пельш заявил в интервью изданию «7 дней», что реклама «была неуклюжей, мягко говоря».