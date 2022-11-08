«Смотреть противно»: безупречную репутацию Яковлевой разрушил сын

Елена Яковлева не гонится за хайпом и всячески избегает скандалов. Более 35 лет актриса замужем за Валерием Шальных, которому родила сына Дениса. Звездного наследника упоминают в СМИ даже чаще, чем его мать, правда поводы, как правило, оставляют желать лучшего.

Денис Шальных вполне мог стать актером: впервые на экране он засветился в 2004 году, когда принял участие в съемках фильма «Если завтра поход». Потом была роль анестезиолога в «Склифосовском» и на этом, пожалуй, все. Сын Яковлевой твердо решил, что по стопам матери не пойдет. Он бросил обучение в институте кино и телевидения, после чего начал поиски себя.

Свою первую татуировку Денис набил в 17 лет. Сегодня точное количество нательных рисунков звездного наследника неизвестно. Кажется, ими покрыто все тело и даже лицо Шальных. Яковлева к этой особенности сына относится снисходительно, подчеркивая, что тот хотя бы не пьет, не курит, не употребляет запрещенные препараты и занимается спортом.

А вот поклонники артистки придерживаются иного мнения. Многие считают, что своими выходками сын разрушил безупречную репутацию Яковлевой. «Смотреть противно», — пишут про Дениса в Сети. Актриса же не устает защищать своего наследника. По уверению звезды, все привыкли смотреть только на внешность и совсем не обращают внимание на внутренний мир. «Нет, чтобы с ним пообщаться, узнать, что помимо татуировок там есть еще и замечательная душа, что Денис — заботливый сын!» — приводит слова знаменитости портал «СтарХит ».