Смотреть невозможно: в этом российском фильме наврали о легенде СССР с три короба

Публика до сих пор не скрывает своего возмущения.

Спортивная драма «Легенда № 17» стала одним из главных российских фильмов последних лет. Зрители были в восторге от истории жизни хоккеиста Валерия Харламова, роль которого играет Данила Козловский, однако более внимательные фанаты ругали картину за множество исторических несоответствий.

Например, Леонид Брежнев, ради которого тренера Анатолия Тарасова просят поддаться «Спартаку», на самом деле был фанатом ЦСКА и точно был бы против такого одолжения. Авария же, в которую попадает хоккеист, на самом деле случилась спустя четыре года после финала картины. И в ней легенда советского спорта не выжил. А матч, который стал решающим в карьере Харламова, на самом деле не транслировали в прямом эфире.

Зрители, заметившие ляпы, были возмущены отношением создателей фильма. По их мнению, ради красивой картинки они исказили жизнь великого человека. А подрастающее поколение запомнит Валерия Харламова именно таким, каким его показали в фильме.