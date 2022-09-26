Смотреть невозможно: Елена Ваенга не смолчала во время эфира «Голоса 60+»

Шоу «Голос 60+» в самом разгаре. Теперь зрители с огромным интересом наблюдают за этапом «нокауты». Первый же такой выпуск не обошелся без инцидента.

Показать свое мастерство первыми должны были участники команды Александра Малинина. Выступление одного из них, Михаила Рыжова, разочаровало Елену Ваенгу. Наставница жестко отчитала вокалиста, исполнившего песню «Очарована, околдована».

По мнению артистки, Рыжов позволил себе излишнее самолюбование, из-за чего ей даже пришлось закрыть глаза. Звезда не могла спокойно смотреть на то, как певец «играл лицом», поскольку это мешало ей «проживать песню».

«Любите песню, не любите себя в песне», — дала ценный совет Ваенга участнику. Отметим, что ведущая проекта Лариса Гузеева тут же заступилась за Рыжова и подчеркнула, что он как истинный покоритель женских сердец просто не мог петь по-другому.