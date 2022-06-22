Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Смотреть неприятно»: опозорившуюся на всю страну Волочкову растоптали

«Смотреть неприятно»: опозорившуюся на всю страну Волочкову растоптали

22 июня 2022 17:10
«Смотреть неприятно»: опозорившуюся на всю страну Волочкову растоптали

Поклонники не остались в восторге от внешнего вида артистки.

Анастасия Волочкова столкнулась с критикой пользователей Сети из-за наряда для своего клипа. Мнением фанаты поделились в социальных сетях знаменитости.

Не так давно танцовщица записала свою новую композицию «Глоток любви». Как призналась Волочкова, вместе с песней фанаты увидят и клип, который снял режиссер Марат Халиков. Артистка не стала раскрывать подробности видео, но показала образ, в котором будет красоваться в кадре. Специально для ролика знаменитость примерила эффектное полупрозрачное платье, которое практически полностью ее оголило.

«Смотреть неприятно»: опозорившуюся на всю страну Волочкову растоптали

«Существую вне семьи»: Орбакайте открестилась от Пугачевой

Пользователи Сети не оставили без внимания необычный наряд Волочковой. В комментариях многие раскритиковали образ артистки, обвинив ее в пошлости и отсутствии вкуса.

«Смотреть неприятно», «Как будто в штору замотали», «Сколько можно раздеваться везде и всюду. Будьте скромнее, Анастасия», «Пошлость! Голая и довольная», — делятся мнением подписчики.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Related video