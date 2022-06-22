«Смотреть неприятно»: опозорившуюся на всю страну Волочкову растоптали

Поклонники не остались в восторге от внешнего вида артистки.

Анастасия Волочкова столкнулась с критикой пользователей Сети из-за наряда для своего клипа. Мнением фанаты поделились в социальных сетях знаменитости.

Не так давно танцовщица записала свою новую композицию «Глоток любви». Как призналась Волочкова, вместе с песней фанаты увидят и клип, который снял режиссер Марат Халиков. Артистка не стала раскрывать подробности видео, но показала образ, в котором будет красоваться в кадре. Специально для ролика знаменитость примерила эффектное полупрозрачное платье, которое практически полностью ее оголило.

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Пользователи Сети не оставили без внимания необычный наряд Волочковой. В комментариях многие раскритиковали образ артистки, обвинив ее в пошлости и отсутствии вкуса.