«Смотреть нельзя выключить»: в СССР был свой «Властелин колец» — удивитесь, но на IMDb у него всего 3.5 балла

17 августа 2025 16:40
По словам зрителей, это «так плохо, что даже хорошо».

Когда в 2001 году на экраны вышла первая часть «Властелина колец», мир ахнул. Шикарные пейзажи, крутые для того времени спецэффекты и блестящий актерский состав создали настолько гармоничную картину, что фильм собрал четыре «Оскара» и закрепился в топах IMDb с рейтингом 8.9.

Сама же трилогия для многих до сих пор остается золотым стандартом фэнтези. Но знаете ли вы, что в СССР был свой «Властелин колец»?

Да-да, в 1991 году вышел телеспектакль «Хранители», в котором главные роли сыграли Георгий Штиль, Виктор Костецкий, Валерий Дьяченко, Вадим Никитин, Владимир Матвеев и другие.

Казалось бы, сюжет — золото, да и советское кино многие считают мерилом качества. Но рейтинги говорят сами за себя: на IMDb — 3.5, на Кинопоиске — 5.3.

Один из отзывов на IMDb даже гласит:

«Абсолютная жемчужина категории “настолько плохо, что даже хорошо”. Если честно, поставил бы 2 из 10, но это настолько невероятно ужасно, что потрясающе! К концу второй части плакал и задыхался от смеха».

Что же не так с фильмом? Достаточно углубиться в отзывы, чтобы понять. Чаще всего зрители жаловались на следующие нюансы:

«Ужасная расфокусировка, нелепая музыка, мучительно смотреть почти два часа. Костюмы хуже, чем в любой восточноевропейской сказке. Видно, что актёры неплохие, но всё портит слабая постановка».

При этом многие отметили вполне достойную актерскую игру, несмотря на средненький антураж:

«Команда делала всё возможное из того, что есть. Постановка может выглядеть фальшиво, но актёрская игра была настоящей.

Смотреть невозможно выключить — вот такая вот амфиболия. В это либо влюбишься, либо выключишь через пять минут».

Судьба «Хранителей» понятна: проект родился не из больших денег и не ради массового успеха, а как телевизионная попытка прикоснуться к Толкину с теми ресурсами, что были под рукой.

В итоге получилось странное сочетание театральной постановки и телевизионной картинки, где искренность актёров соседствует с технической бедностью. Сегодня это смотрится как курьёз из прошлого, но в этом, пожалуй, есть свой шарм.

Ранее мы писали: Что, если бы Гэндальф оставил Кольцо себе? Саурон пал бы первым, а за ним — все Средиземье

Фото: Кадры из серии фильмов «Властелин колец», кадры из телеспектакля «Хранители» (1991)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
1 комментарий
