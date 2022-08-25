«Смотреть можно только на лицо»: Дана Борисова засветила последствия пластики на всю страну

Телеведущая Дана Борисова не скрывает, что в этом году дважды ложилась под нож хирурга. Звезда решила обзавестись стройной фигурой при помощи липосакции.

В своих социальных сетях Борисова продемонстрировала фанатам последствия хирургических вмешательств, опубликовав снимок, на котором запечатлена в бикини. По словам знаменитости, результатом она довольна лишь на 70 процентов.

В подписи к фото теледива подметила, что в прооперированные зоны лишние килограммы не возвращаются, однако объемы появляются в тех областях, которых не касался хирургический скальпель. «Тело начинает напоминать холмисто-горную местность», — подытожила Борисова.

Реакция фолловеров на публикацию не заставила себя ждать. Многие пришли в ужас от того, как сейчас выглядит звезда экрана. «Смотрится, если честно, не очень», «Лучше быть полной, но без таких бугров», «Сало вместо кубиков», «Смотреть можно только на лицо», — гласят комментарии подписчиков.