Смотреть или не смотреть, вот в чем вопрос: топ-5 фильмов-адаптаций Уильяма Шекспира, которые до сих пор считаются шедеврами

Хотя самым адаптируемым современным автором по-прежнему остается Стивен Кинг, обходит его по-прежнему только Уильям Шекспир — у великого драматурга коллекция самых разных экранизаций не перестает пополняться спустя столетия после смерти.

Со временем произведения Шекспира начали интерпретировать самыми разными способами, а адаптации с каждым разом становились все смелее, хотя место нашлось и самым что ни на есть классическим экранизациям. В этой подборке рассказываем о лучших экранизациях шекспировских пьес, ставших классикой кинематографа.

Комедийный фильм, который снял Кеннет Брана и в котором он же сыграл одну из главных ролей, стал адаптацией одной из самых успешных пьес Шекспира — при этом и сама картина отличилась приличными кассовыми сборами и коллекцией номинаций на престижные премии.

«Много шума из ничего» точно понравится тем, кто любит современные экранизации, сохраняющие дух оригинального произведения — сценарий фактически состоит из текста самого Шекспира, но комичные перепалки между героями ощущаются как что-то, что вполне могло иметь место быть и в современности.

В этой мелодраме сошлись гениальная трагедия Шекспира и уникальный талант Орсона Уэллса, который все так же считается одним из лучших режиссеров в истории мирового кино. Уэллс сам играет главного героя Отелло — генерала венецианской армии, который из-за самого простого недопонимания убивает ни в чем не повинную супругу Дездемону.

Хотя «Отелло» в точности передает события оригинальной пьесы, фильм не только стал достаточно вольной адаптацией, но и получил традиционное для творчества Уэллса нелинейное повествование. Так, картина может показаться своего рода детективом — сюжет завязывается с момента похорон Отелло и Дездемоны, а уже затем начинает углубляться в детали произошедшего.

Одна из немногих адаптаций Шекспира, которые можно назвать самым настоящим хоррором, «Макбет» отдает дань уважения первоисточнику и не стесняется показать приводящую в ужас жестокость, с которой его герои борются за власть.

В фильме Романа Полански Макбет предстает не столько безжалостным охотником за признанием, сколько амбициозным и при этом осознающим свои ошибки человеком, который все больше погружается в пучину одержимости одной идеей. Не менее впечатляюще выглядят и сцены кровавых битв, с помощью которых задумка самого Шекспира приобретает еще более мрачный смысл — потому «Макбет» и остается классикой спустя более чем 50 лет.

Мелодрама База Лурмана стала одной из ранних работ Леонардо ДиКаприо, который спустя всего лишь год получил мировую известность благодаря «Титанику». Классической адаптацией «Ромео + Джульетту» назвать точно нельзя — Лурман перемещает действие в современность (то есть в 1990-е годы), а все перепалки между героями происходят с заряженными пистолетами на виду.

Такое обращение с классикой могло бы показаться откровенной наглостью, но Лурману удалось пронести историю сквозь время, не навредив при этом сюжетной составляющей.

Одна из легендарных экранизаций Шекспира, «Гамлет» Лоренса Оливье, который также сыграл главную роль, получил четыре премии «Оскар», в том числе и за лучший фильм. Картина стала своего рода кинематографическим экспериментом, умело сочетая глубину сюжета Шекспира и потрясающие визуальные эффекты, которые стали прорывом в индустрии.

Кроме того, Гамлет в исполнении Оливье стал культовой фигурой в мировом кино — все благодаря тому, что актер смог передать на экране многогранность характера Гамлета и трагичность его судьбы.