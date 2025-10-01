Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Смотреть или не смотреть, вот в чем вопрос: топ-5 фильмов-адаптаций Уильяма Шекспира, которые до сих пор считаются шедеврами

Смотреть или не смотреть, вот в чем вопрос: топ-5 фильмов-адаптаций Уильяма Шекспира, которые до сих пор считаются шедеврами

1 октября 2025 07:00
Смотреть или не смотреть, вот в чем вопрос: топ-5 фильмов-адаптаций Уильяма Шекспира, которые до сих пор считаются шедеврами

И развлечение, и знакомство с мировой классикой.

Хотя самым адаптируемым современным автором по-прежнему остается Стивен Кинг, обходит его по-прежнему только Уильям Шекспир — у великого драматурга коллекция самых разных экранизаций не перестает пополняться спустя столетия после смерти.

Со временем произведения Шекспира начали интерпретировать самыми разными способами, а адаптации с каждым разом становились все смелее, хотя место нашлось и самым что ни на есть классическим экранизациям. В этой подборке рассказываем о лучших экранизациях шекспировских пьес, ставших классикой кинематографа.

«Много шума из ничего» (1993)

Комедийный фильм, который снял Кеннет Брана и в котором он же сыграл одну из главных ролей, стал адаптацией одной из самых успешных пьес Шекспира — при этом и сама картина отличилась приличными кассовыми сборами и коллекцией номинаций на престижные премии.

«Много шума из ничего» точно понравится тем, кто любит современные экранизации, сохраняющие дух оригинального произведения — сценарий фактически состоит из текста самого Шекспира, но комичные перепалки между героями ощущаются как что-то, что вполне могло иметь место быть и в современности.

«Отелло» (1952)

Кадр из фильма «Отелло»

В этой мелодраме сошлись гениальная трагедия Шекспира и уникальный талант Орсона Уэллса, который все так же считается одним из лучших режиссеров в истории мирового кино. Уэллс сам играет главного героя Отелло — генерала венецианской армии, который из-за самого простого недопонимания убивает ни в чем не повинную супругу Дездемону.

Хотя «Отелло» в точности передает события оригинальной пьесы, фильм не только стал достаточно вольной адаптацией, но и получил традиционное для творчества Уэллса нелинейное повествование. Так, картина может показаться своего рода детективом — сюжет завязывается с момента похорон Отелло и Дездемоны, а уже затем начинает углубляться в детали произошедшего.

«Макбет» (1971)

Одна из немногих адаптаций Шекспира, которые можно назвать самым настоящим хоррором, «Макбет» отдает дань уважения первоисточнику и не стесняется показать приводящую в ужас жестокость, с которой его герои борются за власть.

В фильме Романа Полански Макбет предстает не столько безжалостным охотником за признанием, сколько амбициозным и при этом осознающим свои ошибки человеком, который все больше погружается в пучину одержимости одной идеей. Не менее впечатляюще выглядят и сцены кровавых битв, с помощью которых задумка самого Шекспира приобретает еще более мрачный смысл — потому «Макбет» и остается классикой спустя более чем 50 лет.

«Ромео + Джульетта» (1996)

Кадр из фильма «Ромео + Джульетта»

Мелодрама База Лурмана стала одной из ранних работ Леонардо ДиКаприо, который спустя всего лишь год получил мировую известность благодаря «Титанику». Классической адаптацией «Ромео + Джульетту» назвать точно нельзя — Лурман перемещает действие в современность (то есть в 1990-е годы), а все перепалки между героями происходят с заряженными пистолетами на виду.

Такое обращение с классикой могло бы показаться откровенной наглостью, но Лурману удалось пронести историю сквозь время, не навредив при этом сюжетной составляющей.

«Гамлет» (1948)

Одна из легендарных экранизаций Шекспира, «Гамлет» Лоренса Оливье, который также сыграл главную роль, получил четыре премии «Оскар», в том числе и за лучший фильм. Картина стала своего рода кинематографическим экспериментом, умело сочетая глубину сюжета Шекспира и потрясающие визуальные эффекты, которые стали прорывом в индустрии.

Кроме того, Гамлет в исполнении Оливье стал культовой фигурой в мировом кино — все благодаря тому, что актер смог передать на экране многогранность характера Гамлета и трагичность его судьбы.

Фото: Кадры из фильмов «Ромео + Джульетта» (1996), «Макбет» (1971), «Отелло» (1952),«Много шума из ничего» (1993)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Читать дальше 3 октября 2025
Все еще под впечатлением от «Дракулы»? Тогда вы по адресу: 5 фильмов, где готика, бархат и вампиры сплелись воедино Все еще под впечатлением от «Дракулы»? Тогда вы по адресу: 5 фильмов, где готика, бархат и вампиры сплелись воедино Читать дальше 3 октября 2025
ДиКаприо все-таки в пролете: на Западе выбрали главных фаворитов «Оскар-2026» — «Грешники» оставят Лео без награды ДиКаприо все-таки в пролете: на Западе выбрали главных фаворитов «Оскар-2026» — «Грешники» оставят Лео без награды Читать дальше 2 октября 2025
Фанаты ДиКаприо, крепитесь: нашумевший боевик «Битва за битвой» в Россию не привезут — но есть и хорошая новость Фанаты ДиКаприо, крепитесь: нашумевший боевик «Битва за битвой» в Россию не привезут — но есть и хорошая новость Читать дальше 1 октября 2025
Боди-хоррор от DC и ИИ-маньяк: 5 самых ожидаемых ужастиков 2026 года, которые нельзя пропустить Боди-хоррор от DC и ИИ-маньяк: 5 самых ожидаемых ужастиков 2026 года, которые нельзя пропустить Читать дальше 30 сентября 2025
На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее Читать дальше 29 сентября 2025
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю Читать дальше 29 сентября 2025
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы Читать дальше 29 сентября 2025
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше