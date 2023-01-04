Смотреть было стыдно: пикантная съемка Александры Захаровой повергнет в шок

Александра Захарова засветилась в таком культовом фильме своего отца, легендарного режиссера Марка Захарова, как «Формула любви». Несмотря на покровительство именитого родителя, участь артистки оказалась незавидной. Все потому, что как минимум одна сцена с ее участием так и не дошла до массового зрителя.

Режиссер решил пуститься во все тяжкие и захотел показать собственную дочь в весьма пикантных обстоятельствах. Ей предстояло изображать страсть с Александром Абдуловым в стоге сена. Александра Марковна противиться не стала и выполнила все указания кинодела. В результате получился эпизод, который и смотреть было стыдно.

Эротическая съемка Захаровой повергла в шок сотрудников Госкино. Чиновники оказались безжалостны: не оценив по достоинству старания оголенной звездной наследницы, они вырезали провокационную сцену.