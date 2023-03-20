Смотреть больно: в добродушном старике злодея из «Мятежного духа» не узнать (фото)

Сериал «Мятежный дух» в нулевые бил все рекорды популярности. Одним из его самых ярких героев и главным злодеем стал Серхио Бустаманте, которого блестяще воплотил Бой Олми.

Этот персонаж одним своим появлением на экране выводил зрителей из себя. Отец Пабло оказался человеком, мягко говоря, неприятным. Любящим и примерным родителем его не назовешь, да и политиком он был явно не самым порядочным.

С момента выхода проекта на экраны прошло много времени, но Олми продолжает активно сниматься — преимущественно в сериалах. Связь с фанатами он поддерживает в социальных сетях, где не забывает публиковать свои фотографии.

Глядя на снимки артиста, интернет-пользователи признаются, не узнают в этом добродушном старичке того самого злобного и нечистого на руку мэра города. Судя по публикациям знаменитости, он успевает не только активно работать. Олми много путешествует, радуя поклонников кадрами, сделанными во время поездок.