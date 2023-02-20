Смотреть больно: появление на публике мужа Анастасии Заворотнюк потрясло россиян

Супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев долгое время не появлялся на публике. Но недавно спортсмен нарушил привычный образ жизни и засветился в компании одной особы.

Все свое время Петр посвящал работе и заботе о семье. Около трех лет назад у его жены и звезды нашумевшего ситкома «Моя прекрасная няня» обнаружили опухоль головного мозга. Но недавно Чернышев, наконец, отвлекся от насущных проблем и порадовал публику своим появлением.

Вместе с коллегой Татьяной Навкой фигурист посетил шоу, которое проходило в рамках «Московской Масленицы». Этот проект — плод их совместного творчества. Программа проходила на катке, расположенном на площади Революции.

Посетители были весьма удивлены, увидев Чернышева и Навку вместе. Многие отметили, что муж Заворотнюк сильно постарел за последние два года: он осунулся, отпустил бороду и обзавелся синяками под глазами. Петр старался скрыть печаль под улыбкой, но выглядело это неубедительно.

Комментарии пользователей Сети весьма красноречивы: «Он сейчас выглядит как выжатый лимон», «На старика теперь стал похож», «Боже, как же его жаль...», «Никому такого не пожелаешь».