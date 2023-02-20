Смотреть больно: появление на публике мужа Анастасии Заворотнюк потрясло россиян
Уже не тот статный красавец.
Супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев долгое время не появлялся на публике. Но недавно спортсмен нарушил привычный образ жизни и засветился в компании одной особы.
Все свое время Петр посвящал работе и заботе о семье. Около трех лет назад у его жены и звезды нашумевшего ситкома «Моя прекрасная няня» обнаружили опухоль головного мозга. Но недавно Чернышев, наконец, отвлекся от насущных проблем и порадовал публику своим появлением.
Вместе с коллегой Татьяной Навкой фигурист посетил шоу, которое проходило в рамках «Московской Масленицы». Этот проект — плод их совместного творчества. Программа проходила на катке, расположенном на площади Революции.
Посетители были весьма удивлены, увидев Чернышева и Навку вместе. Многие отметили, что муж Заворотнюк сильно постарел за последние два года: он осунулся, отпустил бороду и обзавелся синяками под глазами. Петр старался скрыть печаль под улыбкой, но выглядело это неубедительно.
Комментарии пользователей Сети весьма красноречивы: «Он сейчас выглядит как выжатый лимон», «На старика теперь стал похож», «Боже, как же его жаль...», «Никому такого не пожелаешь».