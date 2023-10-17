«Смотреть больно»: этот фильм Гайдая и раньше, и сейчас называют убожеством

Леонид Гайдай за годы карьеры подарил публике десятки ярких фильмов, ставших классикой советского и мирового кино. Однако многие исследователи и поклонники отмечают, что с годами талантливый режиссер уже не мог удивить публику такими же остроумными картинами, как на пике своей карьеры.

И самой неудачной работой вот уже несколько поколений зрителей признают комедию «Опасно для жизни!», которую мастер выпустил в 1985 году. В фильм он пригласил любимых актеров: Георгия Вицина, Леонида Куравлева и, например, Ларису Удовиченко. Сюжет рассказывал о молодом человеке Спартаке Молодцове, который из-за своей отзывчивости регулярно попадает в комичные ситуации.

Однако публика не осталась в восторге от работы Гайдая. Фанаты раскритиковали как игру актеров, так и сам сюжет, признав, что режиссер повторяет свои ранние работы.

«Этот фильм смотреть по-настоящему больно. Больно, что режиссер, снявший когда-то жемчужины советской комедии, выдавил из себя это убожество», — пишут авторы ЖЖ-журнала.

При этом не оценили фильм и во время его премьеры. Зрители и критика активно обсуждали работу живого классика советского кино и высказывали свое недовольство лентой.