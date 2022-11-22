Смотреть без слез невозможно: в кого превратилась красавица Клаудия Шиффер (фото)

Когда-то она сотрудничала с ведущими мировыми брендами и удостаивалась сравнений с самой Брижит Бардо. Она вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» как модель, которая может похвастаться самым большим количеством своих фото, размещенных на обложках журналов. Но теперь все иначе: на Клаудию Шиффер не взглянешь без слез.

Знаменитость часто делится с поклонниками новыми снимками в социальных сетях. Многие заметили, что красавица-модель сильно похудела: от ее некогда аппетитных форм не осталось и следа. Теперь Шиффер похожа на мужчину, улыбка которого больше напоминает оскал.

В Сети давно ходят разговоры о том, что модель не раз ложилась под нож хирурга и обращалась к косметологам, чем только испортила свою внешность. Между тем звезда предпочитает отрицать слухи о том, что обращалась за помощью к специалистам.

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