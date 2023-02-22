Смотреть без слез невозможно: состояние Александра Маршала ужаснуло народ (фото)

В начале 90-х певец Александр Маршал был одним из любимых музыкантов у россиян. В составе группы «Парк Горького» вместе с однополчанами он пытался покорить Штаты. Что стало с Маршалом спустя 30 лет?

После распада рок-коллектива Александр приступил к сольной карьере. Многие из его песен стали хитами, среди которых «Белый пепел», «Ливень», «Орел» и «Отпускаю». Сегодня 65-летний далеко не тот высокий и статный красавец, что был 20-30 лет назад. Певец полностью поседел, иссох и стал походить на изможденного старичка.

Оказывается, у певца давние проблемы со здоровьем — несколько лет назад у Маршала обнаружили межпозвонковую грыжу. По словам артиста, его кости буквально раскрошились. Чтобы избежать последствий, ему пришлось вставить в позвоночник имплант. С тех пор Маршал каждый день делает зарядку и соблюдает жесткую диету.

Кроме того, сейчас артист живет с новой избранницей, ради которой старается держать себя в форме. Карина моложе Александра на 36 лет, но эта огромная разница в возрасте их ничуть не смущает. О своей жизни и творческом пути Маршал рассказал на передаче «Судьба человека».