Смотреть без слез невозможно: этот фильм ужасов с Авиловым все еще пугает россиян

В советском кино жанр ужасов был далеко не самым популярным. Большинство зрителей смотрели «Вия» с Натальей Варлей в главной роли, однако другие жуткие картины остались без внимания публики. Мистический фильм Олега Тепцова вышел на экраны в 1988 году и произвел незабываемое впечатление на всех, кто его смотрел.

«Господин оформитель» был снят по мотивам рассказа «Серый автомобиль» авторства Александра Грина. Главную роль Платона Андреевича в ленте сыграл Виктор Авилов. Для артиста это был дебют в кино. По сюжету обезумевший художник одержим идеей о том, что его новая знакомая — это восковой манекен умершей женщины.

В свое время картина нагоняла жуть. Суровые предреволюционные годы, повсеместная тяга к смерти, упадок цивилизации — все это фон фильма. А в самой картине можно увидеть подчас очень страшные сцены, например перевоплощение красавицы в пугающего монстра.