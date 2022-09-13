Смотреть 22 часа подряд: назван самый длинный советский сериал
У первых зрителей просмотр картины занял несколько лет.
Историческая лента «Вечный зов» по праву считается легендарной советской картиной, одним из самых масштабных кинополотен. Причем наиболее длинным сериалом она стала сразу по несколькими причинам. Во-первых, для того, чтобы посмотреть все вышедшие эпизоды (19 серий) потребуется 1326 минут, то есть 22 часа с лишним. А во-вторых, зрители, которые застали премьеру первых серий, продолжения ждали буквально годами.
Как выяснилось, фильм вообще не хотели выпускать: цензорам не понравился герой Яков Алейников. Но после того, как картину высоко оценили в Совете министров, серии начали готовить к премьере. В 1976 году на экраны вышли первые шесть эпизодов — ровно половина сериала. Остальные было решено отправить на доработку. Режиссеры бились за каждую сцену, не желая терять готовый материал. Продолжение «Вечного зова» зрители увидели лишь спустя 2 года.
Положительных отзывов было так много, что появилась идея о съемках второго сезона сериала. И следующие 7 серий зрители ждали еще дольше — вплоть до 1983 года.