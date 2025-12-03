Меню
Смотрели внимательно или в полглаза? «Чучело» – один из самых тяжелых советских фильмов, и мы сделали тест, который это докажет

3 декабря 2025 14:44
Почти все вопросы будут не из простых.

Ну что, готовы вернуться в атмосферу советской школы, где каждый коридор кажется лабиринтом страхов и открытий, а одно неосторожное слово может обернуться настоящей катастрофой?

Фильм Ролана Быкова «Чучело» – из тех картин, что врезаются в память навсегда. Даже спустя 40 с лишним лет после премьеры он заставляет нас замирать у экрана, заново переживая историю Лены Бессольцевой – девочки, которая стала для одноклассников «чучелом», но при этом показала им, что такое настоящая смелость.

Мы все помним пронзительный взгляд Кристины Орбакайте, суровую прямоту дедушки (в гениальном исполнении Юрия Никулина) и ту самую сцену с сожжением чучела. Но насколько хорошо вы помните детали?

Предлагаем проверить: пройдите наш тест и узнайте, можно ли назвать вас внимательным зрителем, который помнит не только сюжет, но и не самые очевидные нюансы. Семь вопросов – семь шагов по миру «Чучела». Поехали!

Ранее мы писали: «Замрите, ангелы, смотрите, я играю», – пел Миронов в «12 стульях»: а угадаете 4 других фильма со звездой лишь по строчке песни?

Фото: Кадр из фильма «Чучело» (1983)
Алексей Плеткин
