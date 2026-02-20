Оповещения от Киноафиши
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)

20 февраля 2026 21:01
Если отвлекались на попкорн, вряд ли наберете 5/5.

Ну что, уже успели сходить на «Сказку о царе Салтане»? Новый фильм сейчас обсуждают все кому не лень: кто‑то хвалит картинку, кто‑то спорит про актёров, а кто‑то просто радуется, что наши снова снимают большое кино для всей семьи. Мы тоже сходили, посмотрели и решили не отставать от трендов.

Знаете, есть такая штука: выходишь из зала и вроде всё понравилось, а потом начинаешь вспоминать детали и понимаешь, что половину просто прозевал. То ли попкорн отвлёк, то ли телефон в кармане завибрировал, то ли просто задумался о чём‑то своём. Мы тут присмотрелись к кадрам из фильма повнимательнее и накопали кучу всего интересного.

Так что если вы уже посмотрели новинку, самое время проверить, насколько внимательным зрителем вы были. Мы спрятали на кадрах из фильма кое‑какие детали, мимо которых легко пройти в кинотеатре. Давайте посмотрим, заметите вы их или нет. Спойлер: будет непросто.

Ранее мы писали: А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине

Фото: Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане» (2026)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
