«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне

Если вы посмотрите на текущий рейтинг фильмов 2025 года по версии «Киноафиши», может возникнуть ощущение, что рынком правят подростки. Потому что картина выглядит так: из топ-10 мест пять уверенно заняло аниме, ещё одно — сиквел мультфильма («Зверополис 2»), и одно — игровой ремейк мультфильма («Как приручить дракона»).

Единственный «живой» боевик в списке — это «Хищник: Планета смерти». И единственная серьёзная драма — «Формула-1» с Брэдом Питтом от Apple. Всё. Весь остальной пьедестал — это рисованные миры, демоны, драконы и причудливая микс-культура.

Топ-3 — царство японской и американской анимации

Лидерство безоговорочно взяли японские франшизы. На первом месте — «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» с рейтингом 9.0. Вторая строчка — «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (8.9).

Это спешелы культовых сериалов, вышедшие на большой экран и собравшие внушительную кассу во всем мире, в том числе и России. Третье место у «Зверополиса 2» (8.8) — возвращение любимой вселенной Disney спустя девять лет стартовала так бодро, что мульт может стать главным кассовым успехом 2025-го.

Кто еще в топ-10

Далее — игровой «Как приручить дракона» (8.6), попытка пересказать историю Иккинга и Беззубика с живыми актёрами. Сняли почти покадрово тот же мульт, но аудитории понравилось.

И вот только на пятой позиции появляется что-то «взрослое» и «реальное» — гоночная драма «Формула-1» (8.6) с Брэдом Питтом. Проект, который Apple снимала с размахом и претензией на «Оскар». Как отмечают наши читатели, лента способна тронуть любого.

«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось», «Фильм замечательный. 10 из 10!».

Аниме-дебюты и «старая гвардия»

Шестая и восьмая строчки — снова аниме. Это «Дандадан: Злой глаз» (8.5), дебютирующая на большом экране история о юных охотниках на духов и пришельцев, а также китайский «Агент времени: Глава Инду. Фильм» (8.3).

Седьмое место у долгожданного «Аватара 3» (8.5) — даже масштабы Кэмерона не смогли потягаться с локомотивами японской анимации. Справедливости ради, лента выйдет к концу года, потому цифры могут измениться. Девятое — у нового «Хищника» (8.3) с красоткой Эль Фаннинг, а замыкает топ-10 ещё один анимационный проект, на этот раз американский, — «Кейпоп-охотницы на демонов» (8.2). Хит на Netflix, но не попал и в пятерку лучших в России.

Долго рассуждать о том, почему аниме-франшизы оказываются самым надёжным «активом» для проката не будем. Время и деньги ходить кино чаще всего есть у подростков, потому фавориты выглядят именно так. А «взрослое» авторское или просто «живое» кино уходит в стриминги. Драма вроде «Формулы-1» — исключение, возможное только при поддержке такого гиганта, как Apple, и звёздности уровня Питта.

