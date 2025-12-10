Меню
Киноафиша Статьи «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне

«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне

10 декабря 2025 17:09
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне

Аниме победило, но мы изучим всех претендентов.

Если вы посмотрите на текущий рейтинг фильмов 2025 года по версии «Киноафиши», может возникнуть ощущение, что рынком правят подростки. Потому что картина выглядит так: из топ-10 мест пять уверенно заняло аниме, ещё одно — сиквел мультфильма («Зверополис 2»), и одно — игровой ремейк мультфильма («Как приручить дракона»).

Единственный «живой» боевик в списке — это «Хищник: Планета смерти». И единственная серьёзная драма — «Формула-1» с Брэдом Питтом от Apple. Всё. Весь остальной пьедестал — это рисованные миры, демоны, драконы и причудливая микс-культура.

Топ-3 — царство японской и американской анимации

Лидерство безоговорочно взяли японские франшизы. На первом месте — «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» с рейтингом 9.0. Вторая строчка — «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (8.9).

«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне

Это спешелы культовых сериалов, вышедшие на большой экран и собравшие внушительную кассу во всем мире, в том числе и России. Третье место у «Зверополиса 2» (8.8) — возвращение любимой вселенной Disney спустя девять лет стартовала так бодро, что мульт может стать главным кассовым успехом 2025-го.

Кто еще в топ-10

Далее — игровой «Как приручить дракона» (8.6), попытка пересказать историю Иккинга и Беззубика с живыми актёрами. Сняли почти покадрово тот же мульт, но аудитории понравилось.

«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне

И вот только на пятой позиции появляется что-то «взрослое» и «реальное» — гоночная драма «Формула-1» (8.6) с Брэдом Питтом. Проект, который Apple снимала с размахом и претензией на «Оскар». Как отмечают наши читатели, лента способна тронуть любого.

«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось», «Фильм замечательный. 10 из 10!».

Аниме-дебюты и «старая гвардия»

Шестая и восьмая строчки — снова аниме. Это «Дандадан: Злой глаз» (8.5), дебютирующая на большом экране история о юных охотниках на духов и пришельцев, а также китайский «Агент времени: Глава Инду. Фильм» (8.3).

«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне

Седьмое место у долгожданного «Аватара 3» (8.5) — даже масштабы Кэмерона не смогли потягаться с локомотивами японской анимации. Справедливости ради, лента выйдет к концу года, потому цифры могут измениться. Девятое — у нового «Хищника» (8.3) с красоткой Эль Фаннинг, а замыкает топ-10 ещё один анимационный проект, на этот раз американский, — «Кейпоп-охотницы на демонов» (8.2). Хит на Netflix, но не попал и в пятерку лучших в России.

Долго рассуждать о том, почему аниме-франшизы оказываются самым надёжным «активом» для проката не будем. Время и деньги ходить кино чаще всего есть у подростков, потому фавориты выглядят именно так. А «взрослое» авторское или просто «живое» кино уходит в стриминги. Драма вроде «Формулы-1» — исключение, возможное только при поддержке такого гиганта, как Apple, и звёздности уровня Питта.

Фото: Кадр из фильма «F-1» (2025), «Дандадан: Злой глаз» (2025), «Человек-Бензопила: История Резе» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
