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Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов

21 июля 2025 09:25
Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов

Стоило закончить на пике.

Забавный пришелец с планеты Мелмак, поедающий кошек и разрушающий бытовую технику, ворвался в сердца зрителей в 1986 году — и поселился в них надолго. Ситком «Альф» стал настоящей телезвездой девяностых и символом своего времени. Однако его история закончилась неожиданно и, мягко говоря, раздражающе — особенно для преданных поклонников.

Финал, которого никто не ждал

Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов

На протяжении четырёх сезонов семья Таннеров с трудом, но всё же справлялась с Альфом, а сам герой то и дело мечтал вернуться домой. В финальной серии он наконец получает шанс улететь на Мелмак. Но именно в этот момент на него набрасываются американские военные — и… всё. На экране появляется надпись «Продолжение следует», но пятого сезона так никто и не дождался. Такое завершение обескуражило зрителей, ведь сериал просто оборвался на самом интересном месте.

Причины отмены: скандалы и падение рейтингов

Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов

Увы, у сериала были свои тёмные стороны. Рейтинги к четвёртому сезону значительно упали, а производственные трудности множились. Кроме того, несколько инцидентов за пределами съёмочной площадки сыграли злую шутку с проектом. Один ребёнок пострадал, пытаясь повторить трюк Альфа с миксером в ванной, другой — изувечил кошку, вдохновившись «гастрономическими» шутками героя. Эти случаи вызвали бурю критики и даже цензурные правки в новых выпусках.

Воскрешение, которое не спасло

Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов

В 1996 году появился телефильм «Проект "Альф"», который должен был поставить точку в истории. Альф попадает на базу ВВС, а Таннеров, молча и без объяснений, высылают в Исландию. Однако без любимой семьи, ставшей неотъемлемой частью сериала, история потеряла своё очарование. Ни юмор, ни новые персонажи не смогли заменить ту химию, которую зрители обожали в оригинальных сериях.

Легенда с горьким послевкусием

Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов

Альф остался культовым героем 80-х и 90-х, его знают и цитируют до сих пор. Но сам сериал стал примером того, как не стоит завершать любимые истории. Вместо яркого финала зрителям оставили чувство недосказанности и разочарования. И всё же, несмотря на смазанную развязку, «Альф» навсегда остался символом уютного хаоса и настоящей, хоть и немного пришельческой, семьи.

А здесь мы писали о том, почему главный герой Вилли Таннер ненавидел съемки в проекте.

Фото: Кадры из сериала «Альф», кадры из фильма «Проект: Альф» (1996)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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