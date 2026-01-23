Оповещения от Киноафиши
Смотрела 4-ю серию «Магической битвы» с открытым ртом: не зря ей ставят рекордные 9.8 – все из-за отсылки на Тарантино

23 января 2026 12:48
Сцена получилась поистине культовой.

Откровенно говоря, третья серия третьего сезона «Магической битвы» на фоне показанного ранее показалась скучноватой. Вся она ушла на объяснение правил «Смертельной миграции».

Однако этот шаг был необходим, так как впереди нас ждёт много зрелищ. И вот в четвёртой серии всё к ним начало стремительно двигаться. Эпизод стал легендарным: Маки в одиночку истребила клан Зенинов, и серию уже оценили на рекордные 9.8 балла – таким могут похвастаться далеко не все тайтлы.

Сейчас это самая высоко оцененная серия в сезоне. Фанаты в основной массе остались в полном восторге от зрелищной поножовщины, отсылающей к «Убить Билла» Квентина Тарантино.

В итоге вышел забавный контраст с прошлой серией, получившей скромные (на фоне остальных эпизодов) 7.9 балла. Эпизод позволил чутка вздремнуть, слушая замысловатые правила, но эти ожидания будут щедро вознаграждены, так что с нетерпением ждем следующую серию 29 января.

Фото: Кадр из аниме «Магическая битва», фильма «Убить Билла» (2003)
