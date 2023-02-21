«Смотрел и ждал»: откровенное платье Бони взбудоражило народ
Поклонники не смогли скрыть свой интерес к пикантному наряду.
Последние годы Виктория Боня известна не только как модель и телеведущая, но и как активный пользователь социальных сетей. В блогах она регулярно рассказывает о своей жизни и делится опытом альтернативной медицины и восточных практик.
Так, одной из последних записей знаменитости стало видео, в котором она рассказывает о пользе ретрита и церемонии аяуаски. В кадре Боня предстает в откровенном белоснежном платье, рассказывая о преимуществах этой практики.
Подписчики телеведущей не оставили без внимания запись, но заинтересовались они не честной историей, а пикантным нарядом. Многие посчитали платье чересчур откровенным, а другие фанаты признаются, что несколько минут видео они ждали, когда же легкий сарафан без лямок спадет с Бони — настолько он кажется невесомым.
«Я весь ролик смотрел на лямки, думал когда же платье упадет вниз», «Несерьезный разговор... Платье мешает», «Платье — главный герой видео, Боню точно никто не слушает», — пишут пользователи Сети.