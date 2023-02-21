«Смотрел и ждал»: откровенное платье Бони взбудоражило народ

Последние годы Виктория Боня известна не только как модель и телеведущая, но и как активный пользователь социальных сетей. В блогах она регулярно рассказывает о своей жизни и делится опытом альтернативной медицины и восточных практик.

Так, одной из последних записей знаменитости стало видео, в котором она рассказывает о пользе ретрита и церемонии аяуаски. В кадре Боня предстает в откровенном белоснежном платье, рассказывая о преимуществах этой практики.

Подписчики телеведущей не оставили без внимания запись, но заинтересовались они не честной историей, а пикантным нарядом. Многие посчитали платье чересчур откровенным, а другие фанаты признаются, что несколько минут видео они ждали, когда же легкий сарафан без лямок спадет с Бони — настолько он кажется невесомым.