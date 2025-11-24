«Смотрел это кино десять раз»: в Японии обожают этот советский фильм с Алентовой — включают «для души» и даже на занятиях в вузах

Меню
24 ноября 2025 19:05
Могут и без субтитров понять, что задумывал автор.

Один из самых любимых фильмов японской аудитории — вовсе не аниме и не местная драма, а советская классика. «Москва слезам не верит» впервые показали в Японии 29 января 1982 года, и с тех пор картина Владимира Меньшова там живет своей отдельной жизнью. Не просто нравится — а вызывает искренний культовый трепет.

Почему именно этот фильм?

Как объяснял специалист по русскому театру Синъити Мурата, японцам не нужны комментарии, чтобы понять кино о радости, печали и тихих человеческих поступках. Там, где все держится не на динамике, а на взглядах, паузах, маленьких надеждах и почти невидимой боли, — именно там японский зритель видит то, что называет «душой фильма».

Особое восхищение вызывает образ Катерины, героини Веры Алентовой. Она не Золушка, не женщина, которая ждет спасения: она работает, ошибается, падает и снова поднимается. В Японии это воспринимают почти как созвучие их собственным идеалам — уважению к труду, скромности и внутренней стойкости.

Я смотрел это кино десять раз. И каждый раз в моменте с тостом — слезы.

Для японцев это кино — не про СССР, и даже не про эпоху. Это про человека, который проживает предательство, одиночество, ответственность и все равно остается собой. Это — универсально, потому что так фильм воспринимают и у нас.

Фильм даже используют в учебных целях: в японских вузах сцены разбирают на занятиях по русскому языку — как пример «настоящей бытовой речи». А на кинопоказах при посольстве России «Москва слезам не верит» неизменно собирает зал до отказа.

Так что вполне возможно, что где-то в Киото или Кобе кто-то сейчас ставит чайник, включает старую советскую копию и снова смотрит на Катерину — как на женщину, у которой есть чему по-настоящему учиться.

Ранее мы писали: Вернет ощущение праздника: этот советский фильм про Старый Новый год видели единицы

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Валерия Белашкова
