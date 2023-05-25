Смоктуновскому пришлось поменять фамилию: узнаете настоящую и все поймете

Иннокентий Смоктуновский на самом деле вовсе не Смоктуновский. Знали? Артисту пришлось поменять фамилию и отречься от имени родного отца. Первой реакцией любого человека на такой поступок будет осуждение нерадивого и неблагодарного сына. Однако, узнав все обстоятельства, вы не удивитесь, почему же он принял такое странное решение.

В 30-е отца, деда и дядю Иннокентия Смоктуновича раскулачили. Поэтому с гордостью носить фамилию сразу трех репрессированных для молодого человека было попросту опасно. Однако в полной мере отказаться от своих корней артист не смог, поэтому фамилию сменил на похожую и созвучную и стал Смоктуновским. Ведь с настоящей фамилией дорога в театр, как и в светлое будущее, была бы ему «заказана».

Примечательно, что сам Смоктуновский эту логичную и вовсе не постыдную версию своей биографии отрицал. Артист уверял прессу и фанатов, что фамилию он сменил на псевдоним из-за ее неблагоприятного для русского уха звучания.