Смоктуновского никогда не существовало: фамилию вынудил сменить злой рок

Иннокентий Смоктуновский — это один из лучших актеров советского кино и театра, лауреат множества премий. Немногие знают, что при рождении Иннокентий Михайлович носил другую фамилию, но сменил ее ради спасения собственной жизни.

Актер родился в простой семье крестьян в Томской губернии в 1925 году и получил фамилию отца — Смоктунович. Когда будущему артисту было 18 лет, его призвали на фронт и отправили на Курскую дугу. Долгое время Иннокентию везло: он не получил ни одного ранения. Но затем он попал в плен. Даже то, что Смоктуновский смог бежать, не помогло, ведь на родине за это грозили серьезные неприятности. После демобилизации ему запретили жить в крупных городах, но вероятность дальнейшего преследования оставалась.

Тогда актер уехал в Норильск. Он посчитал, что дальше сослать его все равно не смогут, поэтому лучше уехать самому. Там он поменял фамилию, стал Смоктуновским и устроился работать в местный драмтеатр. К счастью, больше никаких проблем у актера не было, поэтому через 5 лет он смог переехать обратно.