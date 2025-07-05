Смоктуновский был не первым, а Никулин сбежал в цирк: кто мог сыграть Деточкина в «Берегись автомобиля» на самом деле

25 мая фильму «Берегись автомобиля» исполнилось 59 лет. И это давно уже не просто советская киноклассика, а настоящий народный любимец, в котором лирика, сатира и мораль уживаются удивительно легко.

История о скромном театральном актёре, который угоняет машины у нечистых на руку граждан, — это тонкая комедия с идеалистом в главной роли и следователем, у которого сердце не меньше, чем служебный долг.

Но изначально на месте Деточкина (Иннокентий Смоктуновский) и Подберёзовикова (Олег Ефремов) могли оказаться совсем другие актёры, а путь к финальному касту был тернистым и весьма забавным.

Кто должен был сыграть Деточкина?

Первый вариант сценария, ещё под рабочим названием «Угнали машину», писался специально под Юрия Никулина и Юрия Яковлева. Первый должен был стать вором-альтруистом, другой — его честным преследователем.

Но всё пошло наперекосяк: Юрий Никулин уехал на гастроли с цирком, сценарий не понравился Госкино, проект прикрыли. Чтобы спасти историю, Рязанов с Брагинским превратили её в повесть и опубликовали — хит получился, и кино снова дали зелёный свет.

Искали Деточкина, а нашли Подберёзовикова

Попытка номер два: Иннокентий Смоктуновский. Рязанов мечтал видеть именно его в роли Деточкина. Но актёр был занят съёмками в образе Ленина и сначала вежливо отказался.

Тогда режиссёр поехал в Ленинград с группой, снял персональные пробы и получил согласие... только чтобы вскоре прочитать в телеграмме:

«Нет, всё-таки не смогу».

Пришлось пробовать других. Леонид Быков оказался «слишком свойским», Куравлёв — «чересчур рабочим», Ефремов — «уж больно решительный».

Но именно после проб Ефремова родилась идея: отдать ему роль следователя. А Яковлев, прежний кандидат, стал закадровым голосом, и — надо признать — звучит он там просто идеально.

Успешный исход

Финальная попытка вернуть Смоктуновского прошла почти как сцена из фильма: Рязанов ворвался к нему на дачу.

«Он не поверил своим глазам, но это не было кошмарным сном, как он потом сам говорил, а оказалось кошмарной действительностью!», — вспоминал режиссёр.

И, возможно, эта режиссёрская настойчивость стала лучшим решением — потому что именно этот «тихий», внутренне напряжённый Деточкин сделал фильм таким, каким мы его любим. Оставалось только научить актёра водить машину — но для настоящего таланта это уже была мелочь.

Ранее мы писали: Берегись автомобиля и похода в пивную: в фильме Рязанова нашли странный ляп — внимание на наряд Деточкина (фото)