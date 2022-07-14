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«Смокинг, ботокс... Все при нем!»: прервавшего молчание Стаса Михайлова растоптали

14 июля 2022 13:23
«Смокинг, ботокс... Все при нем!»: прервавшего молчание Стаса Михайлова растоптали

Блогер Лена Миро раскритиковала певца.

53-летний Стас Михайлов прервал долгое молчание в соцсетях и рассказал подписчикам, что ему вручили звание народного артиста страны. Пока фанаты начали поздравлять певца с заслуженным статусом, некоторые пользователи Сети выразили сомнение в его обоснованности. Так, блогер Лена Миро призналась, что помнит всего лишь одну песню исполнителя. Она буквально растоптала Михайлова в ЖЖ, намекнув, что он куда больше следит за внешним видом, чем за творчеством.

«Смокинг, ботокс... Все при нем!» — описала Миро.

По ее словам, Михайлов обрел популярность только благодаря армии поклонниц, которые не пропускают его выступления. Подписчики Лены также отметили, что исполнитель постоянно поет про любовь и тем самым «играет» на женских чувствах. При этом, как считают фолловеры блогера, внешне он выглядит даже чрезмерно ухоженным и неестественным.

«Улыбка картонная», «Эти его искусственные белые зубы — бесспорный минус», «Все песни однотипные, меняются лишь немного слова и мотив», — написали комментаторы.

Елена Королева
Елена Королева
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