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Киноафиша Статьи Смогла заткнуть за пояс Ходченкову: вот какая красотка подарила счастье Владимиру Яглычу

Смогла заткнуть за пояс Ходченкову: вот какая красотка подарила счастье Владимиру Яглычу

27 ноября 2022 09:15
Смогла заткнуть за пояс Ходченкову: вот какая красотка подарила счастье Владимиру Яглычу

Рядом с ней он остепенился.

Владимир Яглыч является одним из самых востребованных актеров российского кино. Свою карьеру артист начался с фильмов «Антикиллер-2» и «Карусель», но славу ему принесла картина «Мы – из будущего».

Статного Яглыча всегда окружало множество женщин. На съемках «Карусели» артист влюбился в красотку Светлану Ходченкову. В 2005 году пара сыграла свадьбу, но семейная жизнь не складывалась.

Супруги постоянно снимались в разных проектах – и к тому же Владимир Яглыч не был верен своей жене.

После развода у артиста были романы с Анной Старшенбаум и Оксаной Домниной, но свою настоящую любовь Яглыч встретил в лице актрисы Антонины Паперной. Познакомились будущие супруги во время работы над мелодрамой «Идеальная жертва». В 2015 году молодые сыграли пышную свадьбу, а спустя два года родилась их дочь Ева. Красавица-жена заставила ловеласа остепениться.

Сегодня Владимир Яглыч примерный семьянин и отец двоих детей – в 2020-м году у актера родился сын Даниил.

Смогла заткнуть за пояс Ходченкову: вот какая красотка подарила счастье Владимиру Яглычу
Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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