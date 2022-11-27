Смогла заткнуть за пояс Ходченкову: вот какая красотка подарила счастье Владимиру Яглычу

Рядом с ней он остепенился.

Владимир Яглыч является одним из самых востребованных актеров российского кино. Свою карьеру артист начался с фильмов «Антикиллер-2» и «Карусель», но славу ему принесла картина «Мы – из будущего».

Статного Яглыча всегда окружало множество женщин. На съемках «Карусели» артист влюбился в красотку Светлану Ходченкову. В 2005 году пара сыграла свадьбу, но семейная жизнь не складывалась.

Супруги постоянно снимались в разных проектах – и к тому же Владимир Яглыч не был верен своей жене.

После развода у артиста были романы с Анной Старшенбаум и Оксаной Домниной, но свою настоящую любовь Яглыч встретил в лице актрисы Антонины Паперной. Познакомились будущие супруги во время работы над мелодрамой «Идеальная жертва». В 2015 году молодые сыграли пышную свадьбу, а спустя два года родилась их дочь Ева. Красавица-жена заставила ловеласа остепениться.

Сегодня Владимир Яглыч примерный семьянин и отец двоих детей – в 2020-м году у актера родился сын Даниил.