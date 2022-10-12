Смогла вырваться из рабства: о страшной трагедии Елены Бережной предпочли забыть

Расцвет карьеры спортсменки Елены Бережной пришелся на начало нулевых. В 2002 году она взяла золото на Олимпиаде. Фигуристка блистала на льду с Антоном Сихарулидзе, хотя еще за несколько лет до триумфа не могла даже ходить.

Первым партнером Елены стал Олег Шляхов в 1993 году. У него была сомнительная репутация в спорте: от мужчины «убежали» уже семь фигуристок. Причину такого поведения девушек Бережная поняла уже очень скоро. Олег был резок, сыпал оскорблениями и мог даже ударить. Однажды на тренировке смутившаяся Елена получила сильный тычок в спину, в другой раз Шляхов и вовсе сбросил ее с поддержки. После он всегда извинялся за невольную агрессию, а Бережная ему верила.

После переезда в Латвию, на родину Олега, он стал еще более грубым с партнершей. Заступиться в чужой стране за Елену было некому. Ее вызвала к себе на разговор тренер Тамара Москвина и поинтересовалась, долго ли еще спортсменка будет в рабстве у жестокого партнера. После беседы Бережная твердо решила уйти, но не успела. Через несколько дней случилась трагедия на льду: во время вращения Олег попал коньком по голове фигуристки.

Удар пришелся на висок. В 1996 году спортсменка перенесла несколько тяжелых операций — сначала в Риге, а потом и в Санкт-Петербурге. Ей заново пришлось учиться говорить, ходить и кататься на коньках. В послеоперационный период ее поддерживал Сихарулидзе, с которым после восстановления Елена и начала выступать, пишет «Новый очаг ».

Что же касается Олега, то его просто предпочли забыть. Позже тренеры припоминали, что фигурист был неуравновешенным человеком и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.