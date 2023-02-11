Смогла бы покорить Сулеймана? Вот как выглядит сестра Мерьем Узерли

Красавица Мерьем Узерли славится своей яркой внешностью, и в сериале «Великолепный век» именно она чаще всего привлекала к себе внимание зрителей. Однако в 4-м сезоне ей подыскали замену, которая была уже не такой привлекательной и эффектной женщиной.

Многие задумывались, можно ли было найти более подходящую артистку. И такую девушку действительно отыскали. Оказалось, что у Мерьем есть родная сестра. Джанан Узерли уже больше сорока лет, но она все еще потрясающе выглядит. У женщины нет шикарных рыжих волос, но большие темно-голубые глаза и мягкий овал лица очаруют даже привередливого султана.

Сестра популярной актрисы тоже преуспела в творчестве и имеет собственных поклонников. Она самостоятельно сочиняет и исполняет песни на турецком языке. Красивый голос и приятная внешность точно бы понравились зрителям сериала.