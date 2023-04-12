Смирилась с другими женщинами: где живет и как выглядит единственная жена Тото Кутуньо

История Тото Кутуньо стара как мир. Популярный артист вот уже полвека женат на одной женщине, но это вовсе не значит, что у него не было романов на стороне. Впрочем, соблазнам музыкант поддался не сразу.

Поклонницы толпами бегали за знойным итальянцем, но тот ясно давал понять, что будет хранить верность жене Карле. Вместе с возлюбленной они мечтали о совместных детях, но их так и не появилось. Когда супруга певца ждала двойню, врачи из-за угрозы ее жизни настояли на аборте. После избранница звезды услышала страшный диагноз «бесплодие».

Со временем Кутуньо изменил свое отношение к адюльтеру и даже обзавелся внебрачным сыном. Наследник Нико появился у артиста во время двухлетнего романа со стюардессой по имени Кристина. Тото не стал скрывать от супруги правду, и та нашла в себе силы простить любимого и смириться с тем, что в его жизни есть другие женщины.

Карла по-прежнему живет вместе с мужем и, стоит признать, что выглядит она невероятно эффектно. Между тем Тото признается, что каждый день дарит красавице-жене розу, которую сам выбирает в цветочной лавке.