Смеются до слез: это русское имя вызывает у корейцев хохот по одной причине

Среди популярных в России женских имен немало тех, которые за рубежом вызывают своеобразную реакцию. Конечно, меньше всего повезло Наташам — в Турции о девушках, которых так зовут, думают строго определенным и очень неприятным образом.

Но и в других государствах казусов хватает. Например, жители Южной Кореи не могут удержаться от улыбки, если россиянка представляется Катей.

Неловкость появилась из-за особенностей произношения в другом языке. Полное имя, Екатерина, в Азии звучит красиво и величественно.

А вот уменьшительно-ласкательная форма по звучанию похожа на корейское «га-тя». В переводе это означает «фальшивка». Конечно, жителям восточной страны кажется, что для милых и приветливых девушек оно абсолютно не подходит.