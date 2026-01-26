Оповещения от Киноафиши
Смеюсь, когда вижу фиолетовый платок в «Великолепном веке»: вот как на самом деле вызывали на ночь к султану

26 января 2026 12:19
Все происходило менее зрелищно.

Насмотревшись «Великолепного века», можно подумать, что хальвет – это когда с помощью платка султан вызывает к себе наложницу, а затем её ждут страстные танцы и уединение. Но реальность османского гарема была куда прозаичнее и обладала строгим регламентом.

Во времена Сулеймана Великолепного слово «хальвет» означало скорее пикник, а не ночное свидание. Сама же процедура вызова наложницы была сложным бюрократическим ритуалом.

Выбор девушки чаще всего лежал не на султане, а на его матери – валиде, которая искала не столько красавицу, сколько здоровую, покорную и преданную девушку. Иногда этим занимались старшая служанка (калфа) или главный евнух, и ходили слухи, что за место в списке наложницы могли давать взятки.

Весь процесс тщательно документировался: специальный евнух записывал дату и имя избранницы, чтобы в случае беременности не было сомнений в отцовстве. А дальше начиналась подготовка к встрече.

Наложница проводила часы в хамме, купаясь в ароматной воде, делала маски, удаляла волосы и наносила сложный макияж с сурьмой и яркой помадой. Её тело украшали узорами хны, а специальный слуга подбирал одежду и духи по вкусу султана.

Чтобы поднять настроение, девушку могли вывезти на прогулку в сад и угощали сладостями. Перед встречей её инструктировали: нельзя пристально смотреть на повелителя.

Сама ночь тоже имела строгие правила. Наложница должна была развлечь султана чувственным танцем. Однако оставаться до утра ей обычно не позволялось, так что из соображений безопасности султана выпроваживали почти сразу.

Так что знаменитый фиолетовый платок как приглашение – скорее всего, красивый вымысел сценаристов. Настоящий вызов был гораздо менее романтичным и проходил через слуг.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
