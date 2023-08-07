Смеялись только в СССР: почему иностранцы не в восторге от фразы «Цигель, цигель, ай люлю»

Комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» давно считается классикой советского кино. И цитируют ее как другие кинематографисты, так и обычные зрители, а особенно публике полюбилось выражение «Цигель, цигель, ай люлю», которое звучит в одном из эпизодов фильма. При этом, как оказалось, лишь советские зрители оценили юмор создателей фильма.

Так, по словам иностранцев, они совершенно не поняли фразу. По их мнению, у Гайдая и сценаристов Мориса Слободского и Якова Костюковского получилась невнятная смесь из турецкого и немецкого языков, ведь «цигель» можно перевести как «кирпич», а «ай люлю» очень похоже на имитацию турецкой речи.

«Все намешали — и немецкий, и турецкий», — недоумевают заграничные зрители.

Некоторые даже обвинили создателей в неуважении к чужой культуре, а сама фраза полностью испортила впечатление от легкого и остроумного фильма.