Смешной тест: угадайте фильм по кадру без компьютерной графики

Современный кинематограф невозможно себе представить без использования компьютерной графики. Она добавляет фильмам зрелищности, масштабности, грандиозности, мастерство специалистов, работающих над созданием спецэффектов, постоянно растет на радость зрителям. А вот на заре кинематографа создателям приходилось придумывать эффектные ходы буквально на коленке. Фильмам приходилось соперничать с театром, который на тот момент как раз таки добился определенных высот и избаловал публику сложными декорациями, использованием в спектаклях пиротехники, дым-машины, скрытых люков для появления на сцене персонажей и декораций. Некоторые виртуозы, работающие над созданием театральных постановок, постепенно перекочевали в кинематограф. В их числе Жорж Мельес, бывший владелец театра, увлекшийся миром кино. Именно ему принадлежат идеи использования в фильмах монтажных склеек, наплыва кадров, стоп-кадров и т.д. В общей сложности Мельес создал около 500 фантазийных фильмов, поражавших воображение зрителей тех лет.

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