«Смешно!»: Калныньша спустили с небес на землю после отказа сниматься в российских фильмах

Другие артисты не смогли оставить без внимания эти слова.

Последние недели публика активно обсуждает громкое высказывание Ивара Калныньша, который отказался сниматься в российском кино. Артист признался, что продюсеры использовали его, а сам он не получал достойную оплату, поэтому больше не будет сотрудничать со студиями из России.

Заявление артиста шокировало не только поклонников, но и его коллег. Часть поддержала Калныньша, а другие осудили его. Как призналась Светлана Немоляева, слова коллеги рассмешили ее. Ведь Калныньш построил карьеру именно в российском кино.

«Мне просто смешно! Он снимался только в российских фильмах, больше нигде», — цитируют слова артистки «Аргументы и факты».

Также она отметила, что не ожидала подобных заявлений от звезды «Зимней вишни». Калныньш всегда производил на нее впечатление адекватного человека, который бы не позволил себе подобных слов.