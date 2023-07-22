Смешно и жутко: секрет семидневной укладки советских женщин вот в чем

Советские женщины не были избалованы богатым выбором бьюти-средств. Модницы выкручивались с помощью подручных вещей — от некоторых методов волосы встанут дыбом.

В те времена была популярна «прическа на ребрах». Вот как изготавливали суперсостав: брали рентгеновские снимки и растворяли их в ацетоне. Этот «лак» для фиксации наносили на уложенные волосы. Благодаря уникальному средству прическа держалась до семи дней. Ни один современный лак не может похвастаться таким эффектом.

Но это не единственный жутковатый бьюти-метод для создания прически. Вплоть до 50-х красавицы завивали локоны паяльником. Шевелюру смачивали сладковатой водой, затем оборачивали пряди металлической расческой и брали паяльник. Он нагревал металл, и получались очаровательные кудряшки.

Появление плоек и фенов значительно облегчило жизнь советских женщин. А сегодня рынок предлагает утюжки и многие другие средства для укладки волос. Так что о «прическах на ребрах» и паяльниках можно забыть.