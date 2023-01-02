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Смешно и стыдно: оголившийся Михаил Боярский перепугал фанатов

2 января 2023 13:00
Смешно и стыдно: оголившийся Михаил Боярский перепугал фанатов

Артист оказался в весьма неловкой ситуации.

Чего только не пришлось вытворять Михаилу Боярскому за свою актерскую карьеру. Но особенно сильно звезда экрана отличился во время работы над фильмом «Гардемарины, вперед!», в котором ему досталась роль дипломата Де Брильи.

Тогда артист уже обрел всесоюзную славу, как и многие другие его партнеры по съемочной площадке. Неудивительно, что за актерами всюду следовали поклонники, что мешало рабочему процессу. Скрыться от фанатов команде проекта не удалось даже в глухом лесу.

Дошло до того, что во время съемок знаменитой сцены в бане не обошлось без инцидента. По сюжету герой Боярского должен был появиться в кадре абсолютно обнаженным, поэтому толпившихся вокруг зевак постарались разогнать. Однако те додумались спрятаться в кустах.

Смешно и стыдно: оголившийся Михаил Боярский перепугал фанатов

Смешно и стыдно, но голый артист выскочил прямо на фанатов, чем сильно их перепугал. Впрочем, Боярский и сам опешил от случившегося и поспешил вернуться на съемочную площадку.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Гардемарины, вперед!» (1987)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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