Смешно и стыдно: оголившийся Михаил Боярский перепугал фанатов

Чего только не пришлось вытворять Михаилу Боярскому за свою актерскую карьеру. Но особенно сильно звезда экрана отличился во время работы над фильмом «Гардемарины, вперед!», в котором ему досталась роль дипломата Де Брильи.

Тогда артист уже обрел всесоюзную славу, как и многие другие его партнеры по съемочной площадке. Неудивительно, что за актерами всюду следовали поклонники, что мешало рабочему процессу. Скрыться от фанатов команде проекта не удалось даже в глухом лесу.

Дошло до того, что во время съемок знаменитой сцены в бане не обошлось без инцидента. По сюжету герой Боярского должен был появиться в кадре абсолютно обнаженным, поэтому толпившихся вокруг зевак постарались разогнать. Однако те додумались спрятаться в кустах.

Смешно и стыдно, но голый артист выскочил прямо на фанатов, чем сильно их перепугал. Впрочем, Боярский и сам опешил от случившегося и поспешил вернуться на съемочную площадку.