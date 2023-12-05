Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить

Несмотря на всю свою скандальную репутацию, Михаил Ефремов давно уже зарекомендовал себя как талантливый актер. На его счету роли в 190 проектах. Причем в некоторых из них он представал в довольно необычном амплуа.

Так и произошло в 1981 году с фильмом «Все наоборот». Сюжет картины рассказывал о влюбившихся друг в друга десятиклассниках. Родители выступили против их отношений, и тогда молодым людям пришлось пойти на хитрость. Главный герой по имени Андрей проник в квартиру к возлюбленной, переодевшись в девочку и прикинувшись ее подругой.

Этого находчивого персонажа как раз и сыграл Ефремов, которому на тот момент было всего 18 лет. Он мастерски перевоплотился в девушку благодаря парику с двумя косичками и искусно имитировал тонкий женский голос. Данная сцена невероятно насмешила зрителей и запала им в память.