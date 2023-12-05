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Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить

5 декабря 2023 07:45
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить

Артист легко согласился на эксперимент.

Несмотря на всю свою скандальную репутацию, Михаил Ефремов давно уже зарекомендовал себя как талантливый актер. На его счету роли в 190 проектах. Причем в некоторых из них он представал в довольно необычном амплуа.

Так и произошло в 1981 году с фильмом «Все наоборот». Сюжет картины рассказывал о влюбившихся друг в друга десятиклассниках. Родители выступили против их отношений, и тогда молодым людям пришлось пойти на хитрость. Главный герой по имени Андрей проник в квартиру к возлюбленной, переодевшись в девочку и прикинувшись ее подругой.

Этого находчивого персонажа как раз и сыграл Ефремов, которому на тот момент было всего 18 лет. Он мастерски перевоплотился в девушку благодаря парику с двумя косичками и искусно имитировал тонкий женский голос. Данная сцена невероятно насмешила зрителей и запала им в память.

«Каждый раз смеюсь на этом моменте», «Все-таки Ефремов — гениальный актер», «Очень смешно придумали», — оценили комментаторы в Сети.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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