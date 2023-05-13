Смешно до колик: над видео с дочерью Климовой народ хохочет который день
Звездная наследница дала волю эмоциям.
Екатерина Климова растит еще одну звезду отечественного кинематографа. Младшая дочь актрисы, семилетняя Белла, уже вовсю проявляет свой талант и претендует на звание королевы драмы.
В социальных сетях артистка опубликовала видео, главной героиней которого стала ее наследница. Маленькая Белла сокрушалась из-за того, что ее каникулы подошли к концу. Судя по жалостливым причитаниям девочки, отдохнуть как следует она не успела.
«Я не знаю, что сейчас сделать. У меня атаческая паника», — заявила Белла, чем довела народ до настоящей истерики.
Вот уже который день подписчики Климовой хохочут над забавным роликом.
«Атаческая паника — паническая атака. Очень смешно», «Кто довел сладкого пряника до атаческой паники?», «Милота такая, раз пять пересмотрела», «У меня сейчас начнется атаческая паника от смеха», — признаются фолловеры знаменитости в комментариях.