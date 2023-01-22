Смешение кровей: кем на самом деле приходится Меган Маркл принцу Гарри

Брак Меган Маркл и принца Гарри наделал немало шума. Многие удивились тому, что герцог Сассекский выбрал в жены бывшую американскую актрису. Кроме того, не обошлось без обсуждения цвета кожи избранницы внука Елизаветы II.

Однако скандал на почве расизма — это еще цветочки. Британцы и поклонники королевской семьи по всему миру даже не догадывались, что в паре Меган и Гарри не обошлось без смешения кровей.

Супруги не говорили публично о своем кровном родстве, хоть и любят выставлять напоказ подробности личной жизни. Зато не промолчали исследователи из Исторического генеалогического общества в Новой Англии.

Специалисты заявили, что Маркл имела связь с монаршим семейством еще до того, как стала законной женой младшего сына Карла III. По их словам, Меган является дальней родственницей короля Эдуарда III, а значит, приходится Гарри не только супругой, но и кузиной.