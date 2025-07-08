Смешались в кучу охотники, вампиры, демоны и левиафаны: честно пройдите тест и узнайте, кто вы из «Сверхъестественного»

Все мечтают быть Дином, а по итогу удивляются, оказавшись в аду.

Чёрная «Импала», соль для круга против призраков в мешке и полный багажник огнестрела. Добавим к этому знание латыни наизусть и вылазки в заброшенные склады — если эти слова вызывают не панику, а ностальгию, ты точно знаешь, кто такие Сэм и Дин Винчестеры.

«Сверхъестественное» — не просто сериал про монстров. Это эпопея длиной в пятнадцать сезонов, во время которых братья сражались не только с тварями из подземелий и приспешникам местного Бога, но и переписывали собственную судьбу.

Но чего больше в тебе самом, какой из персонажей ближе по духу? Упрямый и преданный Дин, аналитик Сэм, прямолинейный Кастиэль — или, может, харизматичный демон Кроули, уставшего от ада сильнее, чем любой человек?

Пройди этот тест — и узнаешь, кто ты в этом мире охотников на вампиров, левиафанов, оборотней, демонов и прочую нечисть. Ответы могут удивить… или заставить задуматься о своем характере.

Собрали самых раздражающих, изменили канон: каждый спин-офф «Сверхъестественного» оказывался катастрофой (даже аниме).