Смесь русской и итальянской кровей: внук Ефремова выиграл в генетическую лотерею

Трагическая семейная история Ефремовых не отменяет одного очевидного факта. Внук Олега Николаевича Арсений растет невероятным красавчиком. Правда, расти малыш вынужден без матери.

Дочь известного артиста Ольга поделилась своими бедами в шоу «Звезды сошлись». Она рассказала, что несколько лет назад вышла замуж за итальянца. И не за простого парня, а за участника конкурса красоты «Мистер Италия». Ольга, как и большинство женщин, надеялась на сладкую жизнь в Европе. Но все обернулось совсем иначе.

Вместо центральной улицы Рима избранник повез ее в деревню. Жизнь в глуши ей быстро наскучила, да и денег не хватало. Женщина стала выезжать в Россию на заработки. Но сделать итальянское гражданство так и не удосужилась.

Решив расстаться с Алессандро, Ольга столкнулась с кошмаром любой матери. Муж-агрессор попросту отобрал у нее ребенка и теперь не дает маме и сыну видеться. Но кое-что хорошее для Арсения итальянец все же сделал. Просто посмотрите на этот «плод любви» представителей двух разных стран. Малыш действительно выиграл в генетическую лотерею, выглядит как маленький бог и с каждым годом становится все краше.